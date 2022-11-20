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Комод Reina А3

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комод имеет 4 выдвижных ящика: 2 верхних маленьких ящика и два больших нижних.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина960 мм
  • Глубина480 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый

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