Характеристики товара
Описание
Комод имеет 4 выдвижных ящика: 2 верхних маленьких ящика и два больших нижних.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина960 мм
- Глубина480 мм
- МатериалЛДСП
- Цветбелый
Комод имеет 4 выдвижных ящика: 2 верхних маленьких ящика и два больших нижних.
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