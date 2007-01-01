Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Гранд Латте» включает в себя все необходимое для полноценного отдыха и рассчитана на одновременное размещение пяти персон.Плетеный комплект состоит из:
- трехместного дивана, размер – 1875×830×850 мм.
- двух кресел, размер – 720×830×850 мм.
- журнального столика, размер – 1120×570×450 мм.
Уличная мебель имеет алюминиевый каркас с ручным плетением из искусственного ротанга в цвете "графит". Предусмотрены мягкие подушки из полиэстера серо-коричневого цвета с плотностью 230гр/м2. Они имеет влагоотталкивающую пропитку. Рабочая поверхность столика изготовлена из закаленного стекла толщиной 5 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
1900×850×870; 740×850×870 - 2 кор; 1120×600×450мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес65,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки69.50 кг
- Изделия стопируютсяНет