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Гранд Латте лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит

Артикул: CH-076-894
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Гранд Латте» включает в себя все необходимое для полноценного отдыха и рассчитана на одновременное размещение пяти персон.Плетеный комплект состоит из:

- трехместного дивана, размер – 1875×830×850 мм.

- двух кресел, размер – 720×830×850 мм.

- журнального столика, размер – 1120×570×450 мм.

Уличная мебель имеет алюминиевый каркас с ручным плетением из искусственного ротанга в цвете "графит". Предусмотрены мягкие подушки из полиэстера серо-коричневого цвета с плотностью 230гр/м2. Они имеет влагоотталкивающую пропитку. Рабочая поверхность столика изготовлена из закаленного стекла толщиной 5 мм.


Габариты упаковки (ДШВ)

1900×850×870; 740×850×870 - 2 кор; 1120×600×450мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес65,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки69.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Гранд Латте лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит
Гранд Латте лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит
263 690
В корзине

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