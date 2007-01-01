Характеристики товара
Описание
В составе комплекта: стол и 6 стульев с подушками. Премиальная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым климатическим проявлениям. Прочный стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими специалистами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к природному материалу. Создано для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится влаги, прямых солнечных лучей и мороза. Гарантия от производителя - 1 год.
Стильная обеденная группа из искусственного ротанга позволить создать уютную зону для отдыха с семьей и друзьями на загородном участке. Комплект включает в себя небольшой удобный стол и шесть стульев. Все элементы выполнены в единой стилистике и станут отличным решением для загородного дома.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина800 мм
- Высота740 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет