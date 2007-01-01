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Обеденный комплект плетеной мебели из искусственного ротанга Kosma с подушками на стульях - фото 1Обеденный комплект плетеной мебели из искусственного ротанга Kosma с подушками на стульях - фото 2

Обеденный комплект плетеной мебели из искусственного ротанга Kosma с подушками на стульях

Артикул: CH-074-931
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В составе комплекта: стол и 6 стульев с подушками. Премиальная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым климатическим проявлениям. Прочный стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими специалистами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к природному материалу. Создано для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится влаги, прямых солнечных лучей и мороза. Гарантия от производителя - 1 год.

Стильная обеденная группа из искусственного ротанга позволить создать уютную зону для отдыха с семьей и друзьями на загородном участке. Комплект включает в себя небольшой удобный стол и шесть стульев. Все элементы выполнены в единой стилистике и станут отличным решением для загородного дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота740 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Обеденный комплект плетеной мебели из искусственного ротанга Kosma с подушками на стульях
Обеденный комплект плетеной мебели из искусственного ротанга Kosma с подушками на стульях
91 390
В корзине

С этим товаром покупают