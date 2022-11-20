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Комплект мебели Принс, серый

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Комплект мебели Гувер, серый

Характеристики товара

Описание

Диван W175xD88xH76,5 см. Пуф W54xD54xH31 см. Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Количество мест2
  • Цветсерый

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