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Кон Панна лаунж-зона из искусственного ротанга, графит - фото 1Кон Панна лаунж-зона из искусственного ротанга, графит - фото 2Кон Панна лаунж-зона из искусственного ротанга, графит - фото 3
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Кон Панна лаунж-зона из искусственного ротанга, графит

Артикул: CH-076-808
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Кон Панна» компактный комплект, рассчитанный на 4 персоны.

В ее состав входят:

- два плетеных кресла – 800×800×800 мм.

- двухместный диван – 1370×800×800 мм.

- журнальный столик – 1000×500×420 мм.

В основе мебели - алюминиевый каркас и круглый искусственный ротанг. Каркас оплетен с помощью ручного метода и представлен в графитовом цвете.Диван и кресла укомплектованы подушками со съемными чехлами из полиэстера, плотностью 230гр/м2, с влагоотталкивающей пропиткой.Журнальный столик дополняет рабочая поверхность из прочного закаленного стекла, толщина – 5 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес66.5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки70.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Кон Панна лаунж-зона из искусственного ротанга, графит
Кон Панна лаунж-зона из искусственного ротанга, графит
211 690
В корзине

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