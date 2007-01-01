Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Кон Панна» компактный комплект, рассчитанный на 4 персоны.
В ее состав входят:
- два плетеных кресла – 800×800×800 мм.
- двухместный диван – 1370×800×800 мм.
- журнальный столик – 1000×500×420 мм.
В основе мебели - алюминиевый каркас и круглый искусственный ротанг. Каркас оплетен с помощью ручного метода и представлен в графитовом цвете.Диван и кресла укомплектованы подушками со съемными чехлами из полиэстера, плотностью 230гр/м2, с влагоотталкивающей пропиткой.Журнальный столик дополняет рабочая поверхность из прочного закаленного стекла, толщина – 5 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес66.5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки70.50 кг
- Изделия стопируютсяНет