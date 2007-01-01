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Угловой комплект Zerra WOOD DOUBLE серый

Артикул: CH-076-886
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплектация и габариты: Диван прямой — 171x71x81 см
Диван угловой- 183x71x81 см
Кресло(2 шт) — 60х59х87 см
Обеденный стол — 150x90x70 см
Пуф (2 шт) — 40x40x33 см
Подушки под спину (7 шт) — 53х48х22 см
Подушки для сиденья (6 шт) — 60х10х56 см
Подушки для сиденья на кресло (2 шт) 47х7х44 см
Подушка для сиденья на пуф (2 шт) — 40х10х40 см
Материалы: Материал комплекта — искусственный ротанг (ручного плетения)
Материал каркаса – сталь, окрашенная порошковым методом
Материал столешницы — закаленное стекло
Материал подлокотников кресла — поливуд (искусственное дерево)
Материал чехла на подушки — олефин (водоотталкивающая ткань)
Материал наполнителя подушек под спину — синтетический пух
Материал наполнителя подушек для сидения — поролон
Цвет комплекта — Серый
Цвет подушек — Серый
Дополнительная информация: Количество посадочных мест – 8-10 человек
Максимальная нагрузка на посадочное место — 150 кг
Чехлы съемные — да
Температурный режим — от -50॰C до +50॰C
Сочетается с комплектами бренда ROYAL FAMILY — GENRY, ZOYA, KARL, GRAND VICKY, FIONA, VIOLETTA в сером цвете
Накладки на ножки — да (пластиковые)
Категория ротанга — первичная
Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта
Размер коробок: 3 места — Стол:152х11х91,5 см Диван, пуфы:178х68х86 см Кресло: 85х64х112
Вес — 109 кг
Объем — 1,9 куб.м.
Гарантия и эксплуатация: Гарантийный срок — 1 год
Эксплуатационный срок — 10 лет
Страна производитель — Китай

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1710 мм
  • Ширина710 мм
  • Высота810 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки109 кг
  • Объём упаковки1.90 м3
  • Габариты упаковки для логистики3 места — Стол:152х11х91,5 см Диван, пуфы:178х68х86 см Кресло: 85х64х112
  • Изделия стопируютсяНет

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Угловой комплект Zerra WOOD DOUBLE серый
Угловой комплект Zerra WOOD DOUBLE серый
189 890
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