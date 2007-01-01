Характеристики товара
Описание
Кровать Пис – отличный вариант для ценителей скандинавии и минимализма. Она прекрасно впишется в любой интерьер и будет хорошо смотреться в гостиной или в зале традиционной квартиры. Каркас кровати изготовлен из экологически чистового материала - массив сосны, выдерживающего большие нагрузки и отличающегося долговечностью. Изголовье кровати выполнено в виде крепкого, тонкого короба, декорированного планками в цвет всего изделия. Кровать не ломается и не деформируется даже при интенсивной эксплуатации. Кровать можно разобрать, переместить и снова собрать много раз, без потери товарного вида. Все изделия комплектуются необходимой фурнитурой и имеют инструкции по сборке и эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота1120 мм
- Длина спального места2110 мм
- Ширина спального места1740 мм
- Вес52 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Вес упаковки55.50 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет