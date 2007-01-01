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Настоящее фото товара Комплект кровать Пис, 160х200 с основанием, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект кровать Пис, 160х200 с основанием
5 оценок
15 690
Товар в корзине. Перейти
Комплект кровать Пис, 160х200 с основанием - фото 1Комплект кровать Пис, 160х200 с основанием - фото 2Комплект кровать Пис, 160х200 с основанием - фото 3Комплект кровать Пис, 160х200 с основанием - фото 4Комплект кровать Пис, 160х200 с основанием - фото 5Комплект кровать Пис, 160х200 с основанием - фото 6Комплект кровать Пис, 160х200 с основанием - фото 7Комплект кровать Пис, 160х200 с основанием - фото 8Комплект кровать Пис, 160х200 с основанием - фото 9

Комплект кровать Пис, 160х200 с основанием

Артикул: CH-079-791
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота1120 мм
  • Длина спального места2110 мм
  • Ширина спального места1740 мм
  • Вес52 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кровать Пис – отличный вариант для ценителей скандинавии и минимализма. Она прекрасно впишется в любой интерьер и будет хорошо смотреться в гостиной или в зале традиционной квартиры. Каркас кровати изготовлен из экологически чистового материала - массив сосны, выдерживающего большие нагрузки и отличающегося долговечностью. Изголовье кровати выполнено в виде крепкого, тонкого короба, декорированного планками в цвет всего изделия. Кровать не ломается и не деформируется даже при интенсивной эксплуатации. Кровать можно разобрать, переместить и снова собрать много раз, без потери товарного вида. Все изделия комплектуются необходимой фурнитурой и имеют инструкции по сборке и эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота1120 мм
  • Длина спального места2110 мм
  • Ширина спального места1740 мм
  • Вес52 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки55.50 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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