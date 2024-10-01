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Кровать Турина односпальная - фото 1

Кровать Турина односпальная

Артикул: CH-067-989
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки2054 мм
  • Объём упаковки1.33 м3
  • Вес упаковки49 кг

Отзывы

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