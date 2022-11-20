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Кровать Альмена, Chenille Pink

14 оценок
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Кровать Альмена, Chenille Red

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1110 мм
  • Ширина1000/1300/1500/1700/1900 мм
  • Длина2040/2140 мм
  • Материал каркасасосна
  • Цветрозовый

Варианты размеров

Габариты, мм Спальное место, мм Стоимость, руб
1300*2140 1200*2000 24990
1500*2140 1400*2000 26990
1700*2140 1600*2000 27900
1900*2140 1800*2000 28990

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