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Кровать Марио для общежития из ЛДСП с ламелями - фото 1

Кровать Марио для общежития из ЛДСП с ламелями

Артикул: CH-067-975
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки2054 мм
  • Объём упаковки1.33 м3
  • Вес упаковки49 кг

Отзывы

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