Характеристики товара
Описание
Комплект мебели "Изи" от KONWAY: Ваш уютный уголок на свежем воздухе!
Создайте идеальное пространство для отдыха и наслаждения природой с комплектом мебели "Изи" от бренда KONWAY. Этот стильный и функциональный комплект, состоящий из стола и двух стульев, привнесет в ваш экстерьер нотки современного лофта, сочетая в себе безупречное качество и максимальный комфорт.
Элегантность и практичность в каждой детали:
Стол "Изи": Компактный и вместительный, стол размером 70 х 70 х 75 см идеально подойдет для уютных завтраков на свежем воздухе или дружеских посиделок. Его продуманная конструкция с складной столешницей обеспечивает легкость в хранении и транспортировке, позволяя вам максимально эффективно использовать пространство.
Стулья "Изи": Изящная форма стульев и анатомическая спинка гарантируют непревзойденный комфорт даже при длительном отдыхе. Прочный и приятный на ощупь текстилен обивки в сочетании с легкими и устойчивыми алюминиевыми ножками делают эти стулья идеальным выбором для использования на открытом воздухе.
Всесезонный комфорт и долговечность:
Комплект "Изи" создан для того, чтобы радовать вас своим безупречным видом и функциональностью в любую погоду. Материалы, из которых изготовлена мебель, обладают высокой устойчивостью к воздействию влаги, солнечного света и коррозии. Это означает, что вы можете смело оставлять комплект на улице в течение всего сезона, не беспокоясь о его сохранности.
Идеальное решение для любого пространства:
Комплект "Изи" станет настоящим украшением вашего балкона, веранды, сада или беседки. Он позволит вам создать уютное и стильное место для отдыха, где вы сможете наслаждаться свежим воздухом, любимыми напитками и приятной компанией.
Комплект мебели "Изи" от KONWAY – это не просто мебель, это инвестиция в ваш комфорт и качество жизни на свежем воздухе. Сочетание стильного дизайна, современных материалов и продуманной функциональности делает его идеальным выбором для тех, кто ценит красоту, удобство и долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес20 кг
- Материалалюминий, текстилен
- Цветантрацит
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет