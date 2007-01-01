Характеристики товара
Описание
Комплект мебели для сада KONWAY Нью-Йорк представляет собой стильное и функциональное решение для вашего сада. В комплект входят стол размером 140х80х75 см и 4 кресла, что позволяет комфортно разместиться за обеденным столом до 4 человек.
Мебель изготовлена из прочного и легкого алюминия, который обеспечивает долговечность и устойчивость к влаге. Текстилен, используемый в качестве обивки, приятен на ощупь и легко чистится.
Цвет антрацит придает мебели современный и стильный вид, а также устойчив к УФ-излучению, что обеспечивает долгий срок службы.
Габариты стола и кресел позволяют легко перемещать комплект по саду, а также удобно хранить на зиму. Вес комплекта составляет всего 32,6 кг, что делает его легким для перемещения и установки.
Выбирая комплект мебели для сада KONWAY Нью-Йорк, вы получаете стильный, функциональный и практичный набор садовой мебели, который станет украшением вашего сада и подарит комфорт и уют вашим гостям.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес36 кг
- Материалалюминий, текстилен
- Цветантрацит
Параметры упаковки
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки750 мм
- Объём упаковки1 м3
- Изделия стопируютсяНет