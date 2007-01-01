Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Комплект мебели Нью-Йорк 2, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Нью-Йорк 2
5 оценок
82 590
Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 1Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 2Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 3Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 4Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 5Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 6Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 7Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 8Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 9Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 10Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 11Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 12Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 13Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 14Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 15Комплект мебели Нью-Йорк 2 - фото 16

Комплект мебели Нью-Йорк 2

Артикул: CH-081-871
5 оценок
Основные характеристики
  • Вес36 кг
  • Материалалюминий, текстилен
  • Цветантрацит
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Комплект мебели для сада KONWAY Нью-Йорк представляет собой стильное и функциональное решение для вашего сада. В комплект входят стол размером 140х80х75 см и 4 кресла, что позволяет комфортно разместиться за обеденным столом до 4 человек.

Мебель изготовлена из прочного и легкого алюминия, который обеспечивает долговечность и устойчивость к влаге. Текстилен, используемый в качестве обивки, приятен на ощупь и легко чистится.
Цвет антрацит придает мебели современный и стильный вид, а также устойчив к УФ-излучению, что обеспечивает долгий срок службы.
Габариты стола и кресел позволяют легко перемещать комплект по саду, а также удобно хранить на зиму. Вес комплекта составляет всего 32,6 кг, что делает его легким для перемещения и установки.
Выбирая комплект мебели для сада KONWAY Нью-Йорк, вы получаете стильный, функциональный и практичный набор садовой мебели, который станет украшением вашего сада и подарит комфорт и уют вашим гостям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес36 кг
  • Материалалюминий, текстилен
  • Цветантрацит

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Объём упаковки1 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Комплект мебели Нью-Йорк 2
Комплект мебели Нью-Йорк 2
82 590
