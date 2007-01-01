Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 49; Глубина - 60; Высота - 84; Ширина сиденья - 46; Глубина сиденья - 41; Высота сиденья - 46; Высота спинки - 38; Высота максимальная - 92;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина600 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес9.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, золотой
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет