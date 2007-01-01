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Настоящее фото товара Компьютерное кресло Честер бежевый (california 102), золото, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Честер бежевый (california 102), золото
15 оценок
9 790
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Компьютерное кресло Честер бежевый (california 102), золото

Артикул: CH-052-387
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 49; Глубина - 60; Высота - 84; Ширина сиденья - 46; Глубина сиденья - 41; Высота сиденья - 46; Высота спинки - 38; Высота максимальная - 92;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес9.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, золотой
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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