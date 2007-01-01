Характеристики товара
Описание
Стул из прочного пластика в классическом дизайне и станет дополнением кухни, ресторана или кафе. Для изготовления использован ПП-пластик - прочный, износостойкий и термостойкий материал. Спинка с геометричным дизайном.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина450 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалполипропилен
- Цветбелый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке8 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки2100 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.50 м3
- Изделия стопируютсяДа