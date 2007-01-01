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Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кьявари пластиковый Нью, белый
318 оценок
3 89038
6 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кьявари пластиковый Нью, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кьявари пластиковый Нью, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кьявари пластиковый Нью, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Кьявари пластиковый Нью, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Кьявари пластиковый Нью, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Кьявари пластиковый Нью, белый производства ChiedoCover
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Стул Кьявари пластиковый Нью, белый

Артикул: CH-015-012
318 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул из прочного пластика в классическом дизайне и станет дополнением кухни, ресторана или кафе. Для изготовления использован ПП-пластик - прочный, износостойкий и термостойкий материал. Спинка с геометричным дизайном.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки2100 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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