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Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой
308 оценок
4 99017
5 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой - фото 1Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой - фото 2Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой - фото 3Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой - фото 4Видеообзор моделей стула Кьявари - ChiedoCover - видео 5Распаковка стульев Кьявари (Chiavari) ChiedoCover - видео 6Проверка на прочность стула Кьявари ChiedoCover - видео 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой производства ChiedoCover
Хит

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой

Артикул: CH-026-509
308 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Кьявари Белый, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Упаковываются по 8шт и по 10шт.

Уточняйте у менеджера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки2100 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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