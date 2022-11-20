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Компьютерный стол Формоза, венге, столешница дуб крафт - фото 1

Компьютерный стол Формоза, венге, столешница дуб крафт

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вопрос меблировки своего предприятия особенно остро стоит у владельцев компьютерных клубов и интернет-кафе, ведь для заведений такого типа необходима особенная мебель, отличающаяся от стандартных компьютерных столов. Изготовление подобной мебели на заказ обычно обходится слишком дорого, несмотря на простую конструкцию. В нашем магазине вы можете приобрести этот качественный и надёжный интернет-стол.

Стол имеет отдельную секцию для установки системного блока и удобные перегородки сзади и по бокам, защищающие экран от посторонних взглядов.

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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина550 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес42,5 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки100 мм
  • Высота упаковки1500 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки42.50 кг

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