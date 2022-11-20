Характеристики товара
Описание
Вопрос меблировки своего предприятия особенно остро стоит у владельцев компьютерных клубов и интернет-кафе, ведь для заведений такого типа необходима особенная мебель, отличающаяся от стандартных компьютерных столов. Изготовление подобной мебели на заказ обычно обходится слишком дорого, несмотря на простую конструкцию. В нашем магазине вы можете приобрести этот качественный и надёжный интернет-стол.
Стол имеет отдельную секцию для установки системного блока и удобные перегородки сзади и по бокам, защищающие экран от посторонних взглядов.
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина850 мм
- Глубина550 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес42,5 кг
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый, белый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки100 мм
- Высота упаковки1500 мм
- Глубина упаковки820 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки42.50 кг