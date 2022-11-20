Товар в корзине. Перейти
Компьютерный стол Ньюарк, серый, столешница дуб крафт - фото 1

Компьютерный стол Ньюарк, серый, столешница дуб крафт

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компьютерный стол Формоза, орех
Компьютерный стол Формоза, орех
Следующий Компьютерный стол Ньюарк, серый, ящик синий
Компьютерный стол Формоза, орех

Характеристики товара

Описание

Данный стол станет прекрасным выбором для владельцев компьютерных клубов и интернет-кафе. Он спроектирован с учётом всех особенностей данных заведений. Высокие и широкие боковые опоры одновременно служат стенками, которые закрывают монитор пользователя от нежелательных взглядов соседей, а системный блок может легко установиться в закрывающийся ящик.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина700 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес30 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки100 мм
  • Высота упаковки1230 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки30 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
9

Письменный стол Уно венге

Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
5

Письменный стол Уно белый

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
9

Стол Лофт-7

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

С этим товаром покупают
Кресло руководителя TopChairs Ultra, черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное

В наличии 100 шт.
London Экокожа КоричневыйНастоящее фото товара London Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена
15

London Экокожа Коричневый

В наличии 1 шт.
Стул Абри, серыйНастоящее фото товара Стул Абри, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена
12

Стул Абри, серый

В наличии 25 шт.
Стул Озаль, красныйНастоящее фото товара Стул Озаль, красный, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
11

Стул Озаль, красный

Настоящее фото товара Стул Анастасио, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Анастасио

Настоящее фото товара Стул на кантилевере Class, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена
9

Стул на кантилевере Class

Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковыйНастоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
14 69012
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковый

В наличии 9 шт.
Другие товары из разделаофисная мебель
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Настоящее фото товара Стул посетителя Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
7

Стул посетителя Стандарт

Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдспНастоящее фото товара Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдсп

В наличии 137 шт.