Товар в корзине. Перейти
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светло-коричневая - фото 1

Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светло-коричневая

Артикул: CH-063-609
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Корзина плетеная для хлеба полиротанг бежевая
Фотография товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг бежевая от компании ChiedoCover.
Следующий Корзина бежевая, плетеная для хлеба, полиротанг
Фотография товара Корзина бежевая, плетеная для хлеба, полиротанг от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке72 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник без ручки «Опшенс», фарфор 50 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3702
1 390 ₽Оптовая цена

Молочник без ручки «Опшенс», фарфор 50 мл, белый

14
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи «Крафт» бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2007
5 590 ₽

Бумага для подачи «Крафт» бежевый, коричневый

13
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Колор проф», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 82010
4 200 ₽Оптовая цена

Нож для тонкой нарезки «Колор проф», сталь нержавеющая

10
В наличии 38 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для улиток, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1801
1 190 ₽Оптовая цена

Вилка для улиток, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

7
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1л

14
В наличии 33 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Менажница 3 отделения «Крушиал Дэт» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5806
3 790 ₽Оптовая цена

Менажница 3 отделения «Крушиал Дэт» фарфор

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Трианон» стекло 300 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Трианон» стекло 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Трианон» стекло 300 мл, белый

13
В наличии 3000 шт.

Другие товары из раздела корзины для хлеба

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба прямоугольная, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6105
1 690 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба прямоугольная, полиротанг

12
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба прямоугольная

6
В наличии 79 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба полиротанг бежевый

11
В наличии 85 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, бежевая

14
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина коричневая, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8806
2 000 ₽Оптовая цена

Корзина коричневая, сталь нержавеющая

11
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, бежевая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200
Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, бежевая, полипропилен

12
В наличии 142 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг

9
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Поднос плетеный для выпечки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 0508
4 390 ₽Оптовая цена

Поднос плетеный для выпечки

5
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Корзина бежевая для хлеба полипропилен

7
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9409
4 290 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба полиротанг, бежевая

9
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светло-коричневая
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светло-коричневая
от 310
410 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник без ручки «Опшенс», фарфор 50 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3702
1 390 ₽Оптовая цена

Молочник без ручки «Опшенс», фарфор 50 мл, белый

14
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи «Крафт» бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2007
5 590 ₽

Бумага для подачи «Крафт» бежевый, коричневый

13
В наличии 12 шт.