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Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 100 мл, 75 мм, айвори - фото 1

Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 100 мл, 75 мм, айвори

Артикул: CH-062-308
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Ширина75 мм
  • Высота40 мм
  • Материалфарфор
  • ФормаОвальная

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от 400
410 ₽
В корзине

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