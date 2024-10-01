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Набор для специй квадрат «Рустик», 3 предмета, бук - фото 1

Набор для специй квадрат «Рустик», 3 предмета, бук

Артикул: CH-063-122
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина175 мм
  • Ширина65 мм
  • Высота80 мм
  • Материалбук
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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