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Набор соль/перец, на подставке, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 55 мм, серебристый, прозрачный - фото 1

Набор соль/перец, на подставке, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 55 мм, серебристый, прозрачный

Артикул: CH-062-822
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина105 мм
  • Ширина55 мм
  • Высота100 мм
  • Вес0,176 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветпрозрачный

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Товар в корзине

Набор соль/перец, на подставке, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 55 мм, серебристый, прозрачный
Набор соль/перец, на подставке, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 55 мм, серебристый, прозрачный
от 300
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают