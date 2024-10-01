Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина900 мм
- МатериалМахровая ткань
- Плотность380 г/м²
- СоставХлопок
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, на резинках
Простыня, 1450 х 2400, бязь
Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр
Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, с бортом из бязи 25см
Простыня, 1500 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий
Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр
Покрывало стеганное Софт 1400, канвас
Простыня, 2400 х 2600, сатин 60 / 40
Махровые полотенца Бордюр Соты, 100*150, 400гр
Наматрасник Дабл Джерси Люкс 900, на резинках
Махровые полотенца белые, 50*90, 450гр, Туркменистан
Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 300 гр
Одеяло стеганное Шашка,1720 х 2050, политик, 300гр
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр
Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр
Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000 микрофибра, 300гр
Халат махровый ПРЕМИУМ
Халат махровый Кимоно
Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр