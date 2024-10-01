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Чехол на подушку, стеганный поплин, 50*70 - фото 1Чехол на подушку, стеганный поплин, 50*70 - фото 2Чехол на подушку, стеганный поплин, 50*70 - фото 3Чехол на подушку, стеганный поплин, 50*70 - фото 4

Чехол на подушку, стеганный поплин, 50*70

Артикул: CH-067-870
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Наличие съемного внешнего чехла сильно упрощает процесс стирки, позволяет при первой необходимости проводить очистку без потери качественных характеристик наполнителя.

За счет конструкции внешнего чехла данная подушка устойчива к износу и нежелательным деформациям.

Вместе с этим, возможность в любой момент заменить внутренние чехлы с наполнителем надолго продлевает срок эксплуатации изделия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина500 мм

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