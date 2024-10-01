Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Гранити» с оригинальными гранями на стенках. Это фужер из качественного прозрачного стекла стандартной формы. Он имеет конусообразный вид, диаметр постепенно расширяется кверху, поэтому даже при стенках небольшой высоты объем посуды равен 270 мл.
Стакан Олд фешн дополнен оригинальным рисунком, который начинается от дна и заканчивается примерно посередине. Это абстрактный дизайн, который придает посуде оригинальность. Дно прочное, толстое. В стиле old fashioned это обязательная характеристика, так как за счет того, что производители стараются упрочнять дно удается дольше поддерживать прохладность напитков за счет медленного таяния льда.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота98 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,27 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт