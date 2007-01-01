Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Travel, 250мл
8 оценок
1 490
Товар в корзине. Перейти
Крем для рук и тела Travel, 250мл - фото 1

Крем для рук и тела Travel, 250мл

Артикул: CH-069-409
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • АроматTravel
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Крем для рук и тела Travel, 500мл
Фотография товара Крем для рук и тела Travel, 500мл от компании ChiedoCover.
Следующий Крем для рук и тела Travel, пластик, 500мл
Фотография товара Крем для рук и тела Travel, пластик, 500мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бережно ухаживает за кожей рук и тела. Благодаря богатому составу, включая масло ши, соевое масло и масло виноградной косточки, он глубоко увлажняет и питает кожу, оставляя её мягкой и гладкой. Ароматическая композиция сочетает в себе ноты табака, пряностей, ванили и древесины, создавая чувственный и запоминающийся шлейф. Позвольте себе насладиться роскошным уходом и активировать свою сексуальность и чувственность с кремом Travel.

Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код,
усиливают действие аромата, создавая полное ощущение наполненности.

Пирамида:

табак, пряности, ваниль, какао, цветы табака, бобы тонка, сухофрукты,
древесные ноты.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • АроматTravel

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кремы

Настоящее фото товара Крем Cream для рук и тела, пластик, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
868

Крем Cream для рук и тела, пластик, 280мл

15
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Крем для рук и тела Lemongrass Way, 250мл

9
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Sacral Bali, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6 500

Крем для рук и тела Sacral Bali, 5000 мл

14
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Sacral Bali, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
890

Крем для рук и тела Sacral Bali, 280мл

8
Настоящее фото товара Крем для рук и тела The Luxury of Space, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Крем для рук и тела The Luxury of Space, 280мл

8
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
130

Крем для рук и тела Grimoire, 50 мл

10
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл

5
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Pure Clarity, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Крем для рук и тела Pure Clarity, 30 мл

7
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
80

Крем для рук и тела Sacral Bali, 30мл

12

Товар в корзине

Крем для рук и тела Travel, 250мл
Крем для рук и тела Travel, 250мл
1 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности