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Креманка квадратная полистирол пищевой - фото 1

Креманка квадратная полистирол пищевой

Артикул: CH-061-990
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина50 мм
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке100 шт

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