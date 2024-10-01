Товар в корзине. Перейти
Креманка «Джаззд» стекло - фото 1

Креманка «Джаззд» стекло

Артикул: CH-061-915
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Креманка «Айс Виль» прозрачная
Фотография товара Креманка «Айс Виль» прозрачная от компании ChiedoCover.
Следующий Креманка «Маэва Винтаж» стекло
Фотография товара Креманка «Маэва Винтаж» стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр125 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №6» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №6», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №6»

13
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7707
5 090 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб

9
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мисосупница «Кунстверк» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Мисосупница «Кунстверк» фарфор, белая

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Конус «Газета» для картофеля фри , произведённого компанией ChiedoCover
от8506
900 ₽

Конус «Газета» для картофеля фри

9
В наличии 52 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Аляска», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Аляска», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо эмалированная сталь, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Блюдо эмалированная сталь, белое

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, силикон, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9908
6 490 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, силикон

10
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Уайт»

11
В наличии 2760 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Порто», длина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
от24030
340 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Порто», длина 220мм

9
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм

10
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела креманки

Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Айс Виль» стекло, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Айс Виль» стекло, прозрачная

9
В наличии 796 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Мозаик» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Мозаик» стекло

7
В наличии 528 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка стекло «Айс виль» , произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Креманка стекло «Айс виль»

12
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Проотель» нержавеющая сталь , произведённого компанией ChiedoCover
от1 0207
1 090 ₽

Креманка «Проотель» нержавеющая сталь

13
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Аляска» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Креманка «Аляска» стекло

15
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Акапулько» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Креманка «Акапулько» стекло

15
В наличии 234 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка квадратная полистирол пищевой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 1909
3 490 ₽Оптовая цена

Креманка квадратная полистирол пищевой

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка пищевой полистирол, произведённого компанией ChiedoCover
от2 8808
3 100 ₽Оптовая цена

Креманка пищевой полистирол

9
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка прозрачная «Фонтанвеар» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Креманка прозрачная «Фонтанвеар» стекло

10
В наличии 85 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Классик» полистирол пищевой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6705
2 790 ₽Оптовая цена

Креманка «Классик» полистирол пищевой

10
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Креманка «Джаззд» стекло
Креманка «Джаззд» стекло
от 910
990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №6» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №6», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №6»

13
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7707
5 090 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб

9
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мисосупница «Кунстверк» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Мисосупница «Кунстверк» фарфор, белая

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Конус «Газета» для картофеля фри , произведённого компанией ChiedoCover
от8506
900 ₽

Конус «Газета» для картофеля фри

9
В наличии 52 шт.