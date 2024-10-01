Товар в корзине. Перейти
Креманка «Сорбет» стекло, прозрачная - фото 1

Креманка «Сорбет» стекло, прозрачная

Артикул: CH-061-906
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Креманка «Айс Виль» стекло, прозрачная
Фотография товара Креманка «Айс Виль» стекло, прозрачная от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка бульонная «Эрбосо Реативо» фарфор
Фотография товара Чашка бульонная «Эрбосо Реативо» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр105 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽

Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, черный

10
В наличии 864 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 230мл, пластик, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 230мл, пластик, желтая

13
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пинки», произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пинки»

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Менажница «Клевер» 4 секции, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2905
2 390 ₽Оптовая цена

Менажница «Клевер» 4 секции, дуб

7
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан», диаметр 235мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан», диаметр 235мм

9
В наличии 1810 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Новеченто Арт деко», 0,235л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Новеченто Арт деко», 0,235л, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Новеченто Арт деко», 0,235л

7
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9807
3 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, черный дуб

9
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Соусник «Проотель» сталь нержавеющая 100 мл, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Соусник «Проотель» сталь нержавеющая 100 мл, металлический

10
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «День и ночь», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3702
1 390 ₽

Тарелка «День и ночь»

11
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная серая, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная серая, желтая

12
В наличии 1296 шт.

Другие товары из раздела креманки

Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Сорбет» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Креманка «Сорбет» стекло

7
В наличии 98 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Таймлесс» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Креманка «Таймлесс» стекло

5
В наличии 56 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Пальмир» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от9505
990 ₽Оптовая цена

Креманка «Пальмир» стекло

8
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Акапулько» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Креманка «Акапулько» стекло

15
В наличии 234 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка квадратная полистирол пищевой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 1909
3 490 ₽Оптовая цена

Креманка квадратная полистирол пищевой

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Луиз» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Креманка «Луиз» стекло

8
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка полистирол пищевой, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7605
2 890 ₽Оптовая цена

Креманка полистирол пищевой, прозрачная

7
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка с блюдцем «Капелло» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Креманка с блюдцем «Капелло» стекло

5
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Классик» полистирол пищевой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6705
2 790 ₽Оптовая цена

Креманка «Классик» полистирол пищевой

10
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка овальная полистирол пищевой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6804
2 790 ₽Оптовая цена

Креманка овальная полистирол пищевой

12
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Креманка «Сорбет» стекло, прозрачная
Креманка «Сорбет» стекло, прозрачная
от 830
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽

Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, черный

10
В наличии 864 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 230мл, пластик, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 230мл, пластик, желтая

13
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пинки», произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пинки»

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Менажница «Клевер» 4 секции, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2905
2 390 ₽Оптовая цена

Менажница «Клевер» 4 секции, дуб

7
В наличии 5 шт.