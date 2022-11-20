Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Логан велюр черный - фото 1Стул полубарный Логан велюр черный - фото 2Стул полубарный Логан велюр черный - фото 3Стул полубарный Логан велюр черный - фото 4Стул полубарный Логан велюр черный - фото 5Стул полубарный Логан велюр черный - фото 6Стул полубарный Логан велюр черный - фото 7

Стул полубарный Логан велюр черный

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Логан велюр пыльно-розовый
Стул полубарный Логан велюр пыльно-розовый
Следующий Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубой
Стул полубарный Логан велюр пыльно-розовый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Логан в велюровой обивке можно использовать в обустройстве кухонь, гостиных, ресторанов или кафе. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.
Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера.
Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес9.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки20.20 кг
С этим товаром покупают
Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
15

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 3 шт.
Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6906
5 990 ₽
10

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
11

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Кресло пластиковое Cross XL, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Cross XL, белый

Другие товары из разделастулья с металлическими ножками
Стул полубарный Логан велюр фисташковыйНастоящее фото товара Стул полубарный Логан велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99022
11 490 ₽Оптовая цена
7

Стул полубарный Логан велюр фисташковый

В наличии 9 шт.
Стул ТосканаНастоящее фото товара Стул Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
6

Стул Тоскана

Стул Olys, велюр синий, ножки металлНастоящее фото товара Стул Olys, велюр синий, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89012
4 390 ₽Оптовая цена
15

Стул Olys, велюр синий, ножки металл

Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20Настоящее фото товара Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89012
4 390 ₽Оптовая цена
10

Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20