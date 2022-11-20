Товар в корзине. Перейти
Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый - фото 1Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый - фото 2Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый - фото 3

Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый

Артикул: CH-052-418
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Smile Grey Экокожа Черный
Стул барный Smile Grey Экокожа Черный
Следующий Стул барный Signal Ткань Темно-серый
Стул барный Smile Grey Экокожа Черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840/1050 мм
  • Высота до сиденья590/800 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасмонолитный
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветоранжевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул барный Фокс 75 белыйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
48

Стул барный Фокс 75 белый

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
46

Стул барный Фокс 75 красный

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарныйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
48

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный

В наличии 16 шт.
Табурет барный Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена
145

Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL

В наличии 23 шт.
Хит
Стул барный Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Стул барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
123

Стул барный Tolix Style, цвет по RAL

В наличии 332 шт.
Барное кресло Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 450
Оптовая цена
89

Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL

Распродажа
Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухниНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49057
23 990 ₽Оптовая цена
87

Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни

Распродажа
Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухниНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99046
23 990 ₽Оптовая цена
93

Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни

В наличии 42 шт.
Распродажа
Стул барный Мартин черныйНастоящее фото товара Стул барный Мартин черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99031
11 490 ₽Оптовая цена
45

Стул барный Мартин черный

В наличии 17 шт.
Распродажа
Стул барный Турин изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49045
16 990 ₽Оптовая цена
98

Стул барный Турин изумрудный

В наличии 18 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
67

Стул Кантри, без подушки

Распродажа
Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79015
5 590 ₽
76

Стул Кроссбэк дерево, венге

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
42

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Кресло пластиковое Cross XL, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
42

Кресло пластиковое Cross XL, бежевый

Стул пластиковый Cross, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
42

Стул пластиковый Cross, темно-серый

Стул пластиковый Cross, оливковыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
40

Стул пластиковый Cross, оливковый

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
56

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех

Другие товары из раздела барные стулья

Стул барный Олимп черный, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Олимп черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
85

Стул барный Олимп черный, экокожа

В наличии 31 шт.
Барный стул Валкер черныйНастоящее фото товара Барный стул Валкер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
48

Барный стул Валкер черный

Настоящее фото товара Стул барный Дельран ноче рубино, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
41

Стул барный Дельран ноче рубино

Стул барный Крюгер, без подлокотников, красныйНастоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
80

Стул барный Крюгер, без подлокотников, красный

В наличии 11 шт.
Полубарный стул Мила, белыйНастоящее фото товара Полубарный стул Мила, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
90

Полубарный стул Мила, белый

Барный стул ДарсиНастоящее фото товара Барный стул Дарси, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
70

Барный стул Дарси

Стул барный Марк, синийНастоящее фото товара Стул барный Марк, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
56

Стул барный Марк, синий

Барный стул Гардур, велюр акваНастоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр аква, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
145

Барный стул Гардур, велюр аква

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Гарда бархат коралл ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
35

Стул барный Гарда бархат коралл ножки черные

Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белыйНастоящее фото товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
10

Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый

В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый
Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый
6 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
67

Стул Кантри, без подушки

Распродажа
Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79015
5 590 ₽
76

Стул Кроссбэк дерево, венге

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
42

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Кресло пластиковое Cross XL, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
42

Кресло пластиковое Cross XL, бежевый