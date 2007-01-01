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Настоящее фото товара Кресло мягкое Rocky Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло мягкое Rocky Ткань Серый
9 оценок
24 980
Товар в корзине. Перейти
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Кресло мягкое Rocky Ткань Серый

Артикул: CH-052-481
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья700 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья700 мм
  • Глубина сиденья710 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес11.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкаткань
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Вес упаковки13.50 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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