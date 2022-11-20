Товар в корзине. Перейти
Кресло мягкое Rocky Ткань Серый - фото 1Кресло мягкое Rocky Ткань Серый - фото 2Кресло мягкое Rocky Ткань Серый - фото 3Кресло мягкое Rocky Ткань Серый - фото 4Кресло мягкое Rocky Ткань Серый - фото 5

Кресло мягкое Rocky Ткань Серый

Артикул: CH-052-481
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый
Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый
Следующий Кресло мягкое Rocky Ткань Оранжевый
Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья700 мм
  • Глубина сиденья710 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Обивкаткань
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло-качалка Байкал, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
30

Кресло-качалка Байкал

Настоящее фото товара Кресло поворотное Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
55

Кресло поворотное Калипсо

Настоящее фото товара Кресло Изабела, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена
32

Кресло Изабела

Настоящее фото товара Кресло Серена, лещина, произведённого компанией ChiedoCover
от66 590
Оптовая цена
49

Кресло Серена, лещина

Настоящее фото товара Кресло Ланция, произведённого компанией ChiedoCover
от71 280
Оптовая цена
41

Кресло Ланция

Настоящее фото товара Кресло Призма, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена
39

Кресло Призма

Настоящее фото товара Кресло Квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
45

Кресло Квадрат

Настоящее фото товара Кресло Бонд, произведённого компанией ChiedoCover
от49 690
Оптовая цена
48

Кресло Бонд

Настоящее фото товара Кресло Жемчуг, произведённого компанией ChiedoCover
от26 590
Оптовая цена
31

Кресло Жемчуг

Настоящее фото товара Кресло Роза, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
30

Кресло Роза

С этим товаром покупают

Чехол для стола 01Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
35

Чехол для стола 01

Чехол для стола 03Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
45

Чехол для стола 03

Хит
Чехол для стола 21 праздничный, серебряныйНастоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
32

Чехол для стола 21 праздничный, серебряный

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
36

Чехол для стола 05, белый

Чехол для стола 01, 1200x600, черныйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
34

Чехол для стола 01, 1200x600, черный

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
45

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синийНастоящее фото товара Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
38

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий

Другие товары из раздела мягкие кресла

Хит
Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена
47

Кресло лофт Токо

Хит
Кресло Rosa WeaveНастоящее фото товара Кресло Rosa Weave, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
35

Кресло Rosa Weave

Кресло Копер низкоеНастоящее фото товара Кресло Копер низкое, произведённого компанией ChiedoCover
от67 316
Оптовая цена
33

Кресло Копер низкое

Кресло Балатон, синийНастоящее фото товара Кресло Балатон, синий, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена
49

Кресло Балатон, синий

Настоящее фото товара Кресло Lobby темно-коричневое с ножками в отделке венге, произведённого компанией ChiedoCover
от69 490
Оптовая цена
31

Кресло Lobby темно-коричневое с ножками в отделке венге

Кресло в винтажном стиле JesicaНастоящее фото товара Кресло в винтажном стиле Jesica, произведённого компанией ChiedoCover
от57 990
Оптовая цена
37

Кресло в винтажном стиле Jesica

Кресло для отдыха Halmar Belton, желтыйНастоящее фото товара Кресло для отдыха Halmar Belton, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
32 590
Оптовая цена
42

Кресло для отдыха Halmar Belton, желтый

Кресло Рилто, зеленоеНастоящее фото товара Кресло Рилто, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
45

Кресло Рилто, зеленое

Кресло Рилто, красноеНастоящее фото товара Кресло Рилто, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
47

Кресло Рилто, красное

Кресло Кельвин беленый дуб, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Кельвин беленый дуб, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
40

Кресло Кельвин беленый дуб, бежевое

Товар в корзине

Кресло мягкое Rocky Ткань Серый
Кресло мягкое Rocky Ткань Серый
от 13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Чехол для стола 01Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
35

Чехол для стола 01

Чехол для стола 03Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
45

Чехол для стола 03

Хит
Чехол для стола 21 праздничный, серебряныйНастоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
32

Чехол для стола 21 праздничный, серебряный

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
36

Чехол для стола 05, белый