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Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый - фото 1Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый - фото 2Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый - фото 3

Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый

Артикул: CH-076-554
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Канны» идеально подходит для комфортного отдыха в саду или на балконе. Прочный каркас из алюминия окрашен в белый цвет порошковой износостойкой краской. Покрытие прочное, устойчивое к возникновению сколов и ржавчины.На боковинах - оплетка из синтетических лент, выполненных из полиэфирных волокон высокой прочности. Цвет плетения - бежевый.Приятное дополнение − подушки со съёмными чехлами аналогичного бежевого оттенка из влагоотталкивающей ткани, устойчивой к ультрафиолетовым лучам и неблагоприятным атмосферным воздействиям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес11,4 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки14.70 кг
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый
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