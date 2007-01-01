Характеристики товара
Описание
Высокое кресло Flow – это образец стильности и лаконичности. Изделие не содержит лишних элементов, все просто и эстетично. Удобное сиденье приглашает вас расслабиться в уединении сада, у очага или на террасе. Кресло отлично впишется в диванную группу независимо от того, где вы ее разместите.
Очевидно, что диванная группа проведет все лето на газоне, а металлическую мебель Flow можно оставить здесь же зимовать. Коллекция мебели Flow максимально всепогодна – устойчива к температурным и погодным изменениям: не выгорает пятнами, не трескается от морозов, не разбухает от дождя, легко моется.
К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно RAL.
Для удобства посадки предлагается использовать стильные подушки сиденья, выполненные из особо прочной и водонепроницаемой ткани Оксфорд, с наполнением из шариков Сиберия drops (Комфорт), поролона (Оптимум) и основанием из антискользящей ткани.
Высокое кресло Flow изготавливается из стальных профилей: труба d32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.
Выбирая Flow, вы создаете атмосферу спокойствия и безмятежности в любом пространстве!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина718 мм
- Глубина902 мм
- Высота905 мм
- Вес31 кг
- Толщина стенки каркаса1.5 мм
- Материалсталь
- Материал каркасастальная труба
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки960 мм
- Глубина упаковки1200 мм
- Вес упаковки43 кг
- Объём упаковки0.96 м3
- Изделия стопируютсяНет