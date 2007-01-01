Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя с мягкими увеличенными подушками. Широкая эргономичная спинка имеет две горизонтальные прострочки, которые отделяют подголовник от основной части спинки. Благодаря глубокому сидению, в кресле будет удобно человеку среднего и высокого роста. Длинные хромированные подлокотники способствуют комфортной посадке в кресле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина760 мм
- Высота1130/1230 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалхромированный металл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет