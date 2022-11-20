Характеристики товара
Описание
Стул Tolix с высокой спинкой в черном цвете органично впишется в обстановку баров, кафе и летних террас в загородных домах и общественных заведениях, оформленных в стиле Лофт. Основание и спинка модели Стула Tolix выполнены из оцинкованного металла и окрашены устойчивой к влажности и ультрафиолету краской. Классический дизайн позволяет использовать стул в любых интерьерах – от современного до винтажного.
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 46х53х152
Вес брутто: 35,2 кг.
Объем: 0,370
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина450 мм
- Глубина515 мм
- Вес5.1 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьядерево
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки1520 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Объём упаковки0.37 м3
- Вес упаковки35.20 кг