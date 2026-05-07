Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Толикс Вуд Черный патина золото
26 оценок
6 59035
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Толикс Вуд Черный патина золото - фото 1Стул Толикс Вуд Черный патина золото - фото 2Стул Толикс Вуд Черный патина золото - фото 3Стул Толикс Вуд Черный патина золото - фото 4Стул Толикс Вуд Черный патина золото - фото 5Стул Толикс Вуд Черный патина золото - фото 6Стул Толикс Вуд Черный патина золото - фото 7Стул Толикс Вуд Черный патина золото - фото 8Видеообзор стула Толикс (Tolix) - ChiedoCover - видео 9
Распродажа

Стул Толикс Вуд Черный патина золото

Артикул: CH-001-459
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина515 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Толикс Вуд Стайл, серебро
Фотография товара Кресло Толикс Вуд Стайл, серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Толикс Вуд Серебристый матовый
Фотография товара Стул Толикс Вуд Серебристый матовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, черный
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки1520 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки35.2 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Черный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99051
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Черный глянцевый

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд Серебристый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд Серебристый матовый

26
В наличии 210 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд Черный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд Черный глянцевый

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59055
14 490 ₽Оптовая цена

Стул Толикс с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево

26
  • бежевый, белый
  • коричневый, серебряный
  • голубой, коричневый
В наличии 109 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Красный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99051
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Красный глянцевый

26
В наличии 88 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд со спинкой полубарный Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд со спинкой полубарный Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69039
9 290 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд со спинкой полубарный Белый

26
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19039
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый

26
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс барный Черный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49037
7 090 ₽Оптовая цена

Стул Толикс барный Черный глянцевый

26
  • серебряный
  • черный
  • красный
  • желтый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59055
14 490 ₽Оптовая цена

Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево

26
  • бежевый, белый
  • коричневый, серебряный
  • голубой, коричневый
В наличии 77 шт.
Фотография товара Стул Толикс, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул Толикс, цвет по РАЛ

80
В наличии 50 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1500

100
  • серый
  • оранжевый
  • бежевый
  • красный
Фотография товара Стол Толикс барный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Толикс барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стол Толикс барный, желтый

7
Фотография товара Диван Линейный, экокожа Нитро Блу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линейный, экокожа Нитро Блу, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490

Диван Линейный, экокожа Нитро Блу

11
Фотография товара Стол Толикс 800*800, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Толикс 800*800, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Стол Толикс 800*800, красный

13
Хит
Фотография товара Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, 650, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890

Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, 650

13
Фотография товара Стол Толикс 1200*800, массив сосны от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Толикс 1200*800, массив сосны, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стол Толикс 1200*800, массив сосны

11
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
19 09028
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр Велутто 32, ножки бук, 1200

5
Фотография товара Стол Толикс барный, массив сосны от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Толикс барный, массив сосны, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стол Толикс барный, массив сосны

11
В наличии 1 шт.
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 650, произведённого компанией ChiedoCover
14 99044
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 650

14
Фотография товара Стол Толикс 800*800, массив сосны от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Толикс 800*800, массив сосны, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стол Толикс 800*800, массив сосны

9
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела стулья толикс

Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Черный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99051
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Черный глянцевый

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд Черный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд Черный глянцевый

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд Красный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд Красный глянцевый

26
В наличии 125 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59055
14 490 ₽Оптовая цена

Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево

26
  • бежевый, белый
  • коричневый, серебряный
  • голубой, коричневый
В наличии 77 шт.
Фотография товара Стул барный Толикс Стайл, цвет по Рал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс Стайл, цвет по Рал, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Стул барный Толикс Стайл, цвет по Рал

123
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Толикс Вуд желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс Вуд желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49048
8 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Толикс Вуд желтый

26
  • черный
  • желтый, черный
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Толикс Вуд Черный патина золото
Стул Толикс Вуд Черный патина золото
от 6 590
9 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1500

100
  • серый
  • оранжевый
  • бежевый
  • красный
Фотография товара Стол Толикс барный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Толикс барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стол Толикс барный, желтый

7
Фотография товара Диван Линейный, экокожа Нитро Блу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линейный, экокожа Нитро Блу, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490

Диван Линейный, экокожа Нитро Блу

11
Фотография товара Стол Толикс 800*800, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Толикс 800*800, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Стол Толикс 800*800, красный

13

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Металлические стулья Лион
Металлические стулья Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Велюр для обивки мебели
Велюр для обивки мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.08.2026 Элегантные диваны. Российского производства
Элегантные диваны. Российского производства

Перейдите, чтобы узнать подробности