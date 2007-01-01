Характеристики товара
Описание
Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях.
Регулировка высоты (газлифт)
Каркас металлический хромированный
Подлокотники хромированные с кожаными накладками
Материал обивки: кожа PU
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обивка Кожа PU
Подлокотники Хромированный металл с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган люкс
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 55x59x97 см
Высота спинки 44 см
Высота от пола до сиденья 45-53 см
Ширина сиденья 43 см
Глубина сиденья 46 см
Габариты коробки 78х65х50 см
Объем коробки 0,16
Высота кресла 89-97 см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина460 мм
- Высота до сиденья450/530 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет