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Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло College CLG-617 LXH-B Black
71 оценка
13 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло College CLG-617 LXH-B Black - фото 1Кресло College CLG-617 LXH-B Black - фото 2Кресло College CLG-617 LXH-B Black - фото 3

Кресло College CLG-617 LXH-B Black

Артикул: CH-022-857
71 оценка
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья450/530 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях.
Регулировка высоты (газлифт)
Каркас металлический хромированный
Подлокотники хромированные с кожаными накладками
Материал обивки: кожа PU


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обивка Кожа PU
Подлокотники Хромированный металл с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган люкс
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 55x59x97 см
Высота спинки 44 см
Высота от пола до сиденья 45-53 см
Ширина сиденья 43 см
Глубина сиденья 46 см
Габариты коробки 78х65х50 см
Объем коробки 0,16
Высота кресла 89-97 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья450/530 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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