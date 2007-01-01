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Кресло для руководителя Imperial В/П, хром

Артикул: CH-026-536
34 оценки
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Стул оснащен подлокотниками, которые обеспечивают дополнительный комфорт во время длительных встреч или переговоров. Эргономичная спинка и мягкое сиденье создают ощущение уюта, что особенно важно для офисных конференц-стульев.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1170 мм
  • Высота до сиденья540 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, натуральная кожа, ткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1090 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки666 мм
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Вес упаковки21.70 кг

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Кресло для руководителя Imperial В/П, хром
Кресло для руководителя Imperial В/П, хром
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