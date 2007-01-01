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Настоящее фото товара Стул Рикко ножки бук, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Рикко ножки бук, желтый велюр
7 оценок
8 590
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Стул Рикко ножки бук, желтый велюр - фото 1Стул Рикко ножки бук, желтый велюр - фото 2Стул Рикко ножки бук, желтый велюр - фото 3Стул Рикко ножки бук, желтый велюр - фото 4Стул Рикко ножки бук, желтый велюр - фото 5Стул Рикко ножки бук, желтый велюр - фото 6Стул Рикко ножки бук, желтый велюр - фото 7Стул Рикко ножки бук, желтый велюр - фото 8Стул Рикко ножки бук, желтый велюр - фото 9Видеообзор: Стул Ricco - видео 10
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Реальное изображение товара 1 Стул Рикко ножки бук, желтый велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Рикко ножки бук, желтый велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Рикко ножки бук, желтый велюр производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Рикко ножки бук, желтый велюр

Артикул: CH-051-942
7 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

В упаковке изделие в сборе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветжелтый, бежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки910 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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