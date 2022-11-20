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Стул Ricco ножки бук, желтый велюр - фото 1Стул Ricco ножки бук, желтый велюр - фото 2Стул Ricco ножки бук, желтый велюр - фото 3Стул Ricco ножки бук, желтый велюр - фото 4Стул Ricco ножки бук, желтый велюр - фото 5Стул Ricco ножки бук, желтый велюр - фото 6Стул Ricco ножки бук, желтый велюр - фото 7Видеообзор: Стул Ricco - видео 8

Стул Ricco ножки бук, желтый велюр

Артикул: CH-051-942
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкавелюр Тэдди 628
  • Материал каркасабук
  • Цветжелтый, бежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул Ricco ножки бук, желтый велюр
Стул Ricco ножки бук, желтый велюрСтул Ricco ножки бук, желтый велюрСтул Ricco ножки бук, желтый велюр
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Фото с производства

Фотография товара Стул Ricco, велюр от компании ChiedoCover.
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