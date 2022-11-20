Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина570 мм
- Высота730 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Обивкавелюр Тэдди 628
- Материал каркасабук
- Цветжелтый, бежевый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Huan II, зеленый
Стул Валенсия Винтаж NEWВ наличии 25 шт.
Стул Leta
Стул Томас
Стул с подлокотниками Саймон велюр бежевыйВ наличии 2 шт.
Стул Barrie, кожа бежевый
Стул Элегия
Стул Дижон темно-зеленый бархат ножки под золотоВ наличии 30 шт.
Стул Париж темно-серая ткань без прострочки ножки под темное деревоВ наличии 30 шт.
Стул Гарда вращающийся бежевый бархат ножки черныеВ наличии 14 шт.