Характеристики товара
Описание
Легкая, надежная конструкция. Модель кресла отлично подойдет для персонала, подголовник регулируется по высоте, что позволит эксплуатировать кресло людям с разными габаритами. Отклоняющаяся спинка кресла является ключевой особенностью данной модели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина620 мм
- Высота1200/1300 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки335 мм
- Вес упаковки15.3 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет