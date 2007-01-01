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Настоящее фото товара Кресло Дабл, серый, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Дабл, серый, сетка
15 оценок
17 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло Дабл, серый, сетка - фото 1Кресло Дабл, серый, сетка - фото 2Кресло Дабл, серый, сетка - фото 3Кресло Дабл, серый, сетка - фото 4Кресло Дабл, серый, сетка - фото 5
Новинка

Кресло Дабл, серый, сетка

Артикул: CH-087-358
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Легкая, надежная конструкция. Модель кресла отлично подойдет для персонала, подголовник регулируется по высоте, что позволит эксплуатировать кресло людям с разными габаритами. Отклоняющаяся спинка кресла является ключевой особенностью данной модели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки335 мм
  • Вес упаковки15.3 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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