Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло представляет собой удобное и практичное офисное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. В модели предусмотрена регулировка высоты кресла, а также сетчатая спинка и прочная крестовина из пластика.Дизайн:Обивка выполнена из мягкой, приятной на ощупь ткани, которая устойчива к истиранию и пачканью. Для перемещения кресла предусмотрены колеса, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. Также в модели имеются широкие и удобные подлокотники.Удобство использования:кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. Конструкция кресла позволяет длительное время работать за компьютером без какого-либо дискомфорта. Возможность регулировки высоты кресла позволяет легко и без каких-либо трудностей настроить положение кресла для людей различного роста и комплекции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Высота900/995 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья465/560 мм
- Материалфанера, пластик, хромированная сталь
- Материал сиденьяткань
- Цветчерный, хромированный
- Цвет ножекхромированный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки580 мм
- Вес упаковки9.6 кг
- Изделия стопируютсяНет