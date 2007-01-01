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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Палп, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Палп, черный, хром
11 оценок
6 290
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Кресло компьютерное Палп, черный, хром - фото 1
Новинка

Кресло компьютерное Палп, черный, хром

Артикул: CH-087-355
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Высота900/995 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло представляет собой удобное и практичное офисное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. В модели предусмотрена регулировка высоты кресла, а также сетчатая спинка и прочная крестовина из пластика.Дизайн:Обивка выполнена из мягкой, приятной на ощупь ткани, которая устойчива к истиранию и пачканью. Для перемещения кресла предусмотрены колеса, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. Также в модели имеются широкие и удобные подлокотники.Удобство использования:кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. Конструкция кресла позволяет длительное время работать за компьютером без какого-либо дискомфорта. Возможность регулировки высоты кресла позволяет легко и без каких-либо трудностей настроить положение кресла для людей различного роста и комплекции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Высота900/995 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья465/560 мм
  • Материалфанера, пластик, хромированная сталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный, хромированный
  • Цвет ножекхромированный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки9.6 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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