Настоящее фото товара Кресло Dart, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Dart, черный
5 оценок
9 790
Кресло Dart, черный - фото 1Кресло Dart, черный - фото 2Кресло Dart, черный - фото 3Кресло Dart, черный - фото 4Кресло Dart, черный - фото 5
Кресло Dart, черный

Артикул: CH-083-672
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота925/1125 мм
  • Ширина сиденья515 мм
  • Глубина сиденья465 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Строгое и практичное кресло прекрасно подойдёт для повседневной работы дома и в офисе.

Кресло отличается просторным посадочным местом. Металлический сварной каркас спинки обеспечивает повышенную прочность и надежность.
Дышащая ткань обеспечивает комфортные условия для длительной работы в течение дня.
Металлическое пятилучие способно выдерживать нагрузку до 130 кг.
Модель оснащена регулировкой по высоте посадки.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота925/1125 мм
  • Ширина сиденья515 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья450/570 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.59 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
