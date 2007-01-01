Характеристики товара
Описание
Строгое и практичное кресло прекрасно подойдёт для повседневной работы дома и в офисе.
Кресло отличается просторным посадочным местом. Металлический сварной каркас спинки обеспечивает повышенную прочность и надежность.
Дышащая ткань обеспечивает комфортные условия для длительной работы в течение дня.
Металлическое пятилучие способно выдерживать нагрузку до 130 кг.
Модель оснащена регулировкой по высоте посадки.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Высота925/1125 мм
- Ширина сиденья515 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья450/570 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяткань, сетка
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки11.59 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет