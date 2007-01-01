Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло ЛОЛО Space
Кресло ЛОЛО Space
4 490
Артикул: CH-080-646
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное ЛОЛО - это удобное и практичное решение для организации рабочего места. Оно обеспечивает комфорт во время учёбы или работы за компьютером. Продуманная поддержка спинки кресла помогает сохранить правильную осанку. Кресло без подлокотников и его легко можно задвинуть под стол. Кресло для учебы имеет 3 класс газ-лифта, что позволяет регулировать высоту сиденья в зависимости от роста. Дышащая обивка из мягкого текстиля приятна на ощупь и легко очищается от загрязнений. Прочная крестовина гарантирует надёжность конструкции, а нейлоновые колёсики обеспечивают плавное перемещение кресла по полу. Максимальная нагрузка составляет 80 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья395/510 мм
  • Вес4.8 кг
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка80
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкатекстиль

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки170 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Вес упаковки5.30 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Габариты упаковки для логистики470
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

