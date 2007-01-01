Характеристики товара
Описание
TEDDY – современный дизайн для детского сегмента. Сиденье выполнено из высококачественного итальянского пластика. Эргономичная спинка обеспечивает оптимальный комфорт. Прочный стул TEDDY имеет яркую цветовую гамму, разные размеры пластика и высоту каркасов, что делает его универсальным в школьных заведениях и детских садах разной возрастной группы. Стул имеет декоративная прорезь на спинке сиденья. Декоративная ручка, встроенная в конструкцию корпуса, позволяет легко перемещать изделие даже ребенку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина445 мм
- Глубина500 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет