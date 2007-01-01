Характеристики товара
Описание
Кресло компьютерное ЛОЛО - это удобное и практичное решение для организации рабочего места. Оно обеспечивает комфорт во время учёбы или работы за компьютером. Продуманная поддержка спинки кресла помогает сохранить правильную осанку. Кресло без подлокотников и его легко можно задвинуть под стол. Кресло для учебы имеет 3 класс газ-лифта, что позволяет регулировать высоту сиденья в зависимости от роста. Дышащая обивка из мягкого текстиля приятна на ощупь и легко очищается от загрязнений. Прочная крестовина гарантирует надёжность конструкции, а нейлоновые колёсики обеспечивают плавное перемещение кресла по полу. Максимальная нагрузка составляет 80 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина470 мм
- Высота915 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья395/510 мм
- Вес4.8 кг
- Допустимая нагрузка80
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкатекстиль
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки170 мм
- Высота упаковки450 мм
- Вес упаковки5.30 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Габариты упаковки для логистики470
- Изделия стопируютсяНет