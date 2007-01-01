Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Lime, белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Lime, белый, белый муар
13 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Lime, белый, белый муар - фото 1Стул Lime, белый, белый муар - фото 2Стул Lime, белый, белый муар - фото 3Стул Lime, белый, белый муар - фото 4
NEW

Стул Lime, белый, белый муар

Артикул: CH-083-174
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина437 мм
  • Глубина484 мм
  • Высота900 мм
  • Вес7.26 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tolix, цвет по RAL
Фотография товара Стул Tolix, цвет по RAL от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Tolix, черный
Фотография товара Кресло Tolix, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

СТУЛ LIME С ПЛАСТИКОВЫМ СИДЕНИЕМ – СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД В УЧЕБНОЙ МЕБЕЛИ! Идеальное решение для образовательных пространств, включая школы, центры дополнительного образования, дошкольные учреждения, университеты, колледжи, академии, библиотеки и актовые залы.



Мы предлагаем мебель для учреждений образования - высокого качества, с прекрасной эргономикой, инновационным дизайном, которая соответствует всем требованиям безопасности и ГОСТ РФ.



Стул с цельнопластиковым ученическим сидением стал ВЫБОРОМ ДЕПАРТАМЕТНТА ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ Г. МОСКВЫ по оснащению школ мебелью с 2025 года



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
Ученический стул полностью соответствует требованиям ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) и занесен в Реестр Минпромторга РФ



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сиденье выполнено из утолщенного пластика с армирующими добавками, что значительно увеличивает его жесткость и надежность. Надежный металлический каркас стула выполнен из плоскоовальной трубы и покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каждый стул проходит строгие испытания на устойчивость, выдерживая более 50 000 циклов нагружения "сел-встал", что гарантирует его долговечность даже при интенсивном использовании.
Максимальная нагрузка на стул 130 кг



АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА СИДЕНЬЯ способствует правильной осанке и снижает усталость во время занятий. На спинке предусмотрено отверстие для руки, что делает перемещение стула простым и удобным.



РЕГУЛИРОВКА ПО ГРУППЕ РОСТА
Функция регулировки по высоте обеспечивает комфортное положение и поможет в выработке правильной осанки. Регулируются по высоте на 5-7 группы роста. В каждую упаковку стула вложены наклейки с номерами ростовых групп — вы можете использовать их для удобной маркировки.



ДЕМПФЕРЫ на каркасе предотвращают повреждение поверхности столешницы при установке стула на стол.



ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ нижних опор каркаса предотвращают царапины на полу во время эксплуатации стула и травмобезопасны.



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ростовые группы: 5-7
Регулировка по высоте: да
Механизм регулировки по высоте - телескопический
Материал каркаса: металл (плоскоовальная труба)
Материал сиденья: пластик
Высота изделия /регулируемая/: 820-860-900 мм (с фиксацией на ростовые группы).
Тип поставки: разборный
Нагрузка на стул – до 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина437 мм
  • Глубина484 мм
  • Высота900 мм
  • Вес7.26 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки3.99 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Венский с пластиковым сидением от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венский с пластиковым сидением, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Стул Венский с пластиковым сидением

143
Настоящее фото товара Кресло Quill текстилен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Кресло Quill текстилен

60
Фотография товара Кресло Хармо, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хармо, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Кресло Хармо, антрацит

57
Распродажа
Фотография товара Стул Lili, хром металл, стопируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lili, хром металл, стопируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 99022
3 790 ₽Оптовая цена

Стул Lili, хром металл, стопируемый, белый

89
В наличии 83 шт.
Фотография товара Конференц-кресло Aktivia от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Конференц-кресло Aktivia, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Конференц-кресло Aktivia

41
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый

48
Фотография товара Стул складной Джон металлик, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джон металлик, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул складной Джон металлик, салатовый

40
Фотография товара Полубарное кресло Soho, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарное кресло Soho, черное, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Полубарное кресло Soho, черное

47
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Mix, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mix, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7902
6 890 ₽

Стул Mix, велюр желтый

13
Фотография товара Стул Iso, кожзам бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso, кожзам бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Iso, кожзам бежевый

12
В наличии 124 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Serene, произведённого компанией ChiedoCover
47 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Serene

6
Фотография товара Чехол 78 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 78, произведённого компанией ChiedoCover
от1 920

Чехол 78

35
Фотография товара Каркас стула Даллас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Каркас стула Даллас

87
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Настоящее фото товара Тележка Strong для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Тележка Strong для перевозки стульев

15
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, серый

35
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от69062
1 790 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая

14
В наличии 211 шт.В пути 200 шт.
Фотография товара Каркас стула Still 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Still 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Still 1000

38
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Bertoia черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Bertoia черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99030
12 790 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Bertoia черный

26
В наличии 148 шт.
Фотография товара Стул Copenhagen, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Copenhagen, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Стул Copenhagen, темно- серый

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Марсель плетеный из роупа, светло- серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Барный стул Марсель плетеный из роупа, светло- серый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Лион с подлокотниками, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион с подлокотниками, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99019
4 890 ₽

Стул Лион с подлокотниками, светло-зеленый

15
Настоящее фото товара Стул Avatar, белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стул Avatar, белый, экокожа

10
В наличии 3 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49060
6 190 ₽

Стул Tolix, желтый

15
Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас черный, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас черный, темно-зеленый

12
Настоящее фото товара Табурет Рондо, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
990

Табурет Рондо, бордовый

15
New
Фотография товара Стул Баунти, велюр Velutto 37, каркас золото BOND CHINA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Баунти, велюр Velutto 37, каркас золото BOND CHINA, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
10 090 ₽

Стул Баунти, велюр Velutto 37, каркас золото BOND CHINA

5
New
Фотография товара Стул Lime, белый, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lime, белый, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул Lime, белый, антрацит

8

Товар в корзине

Стул Lime, белый, белый муар
Стул Lime, белый, белый муар
5 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Serene, произведённого компанией ChiedoCover
47 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Serene

6
Фотография товара Чехол 78 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 78, произведённого компанией ChiedoCover
от1 920

Чехол 78

35
Фотография товара Каркас стула Даллас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Каркас стула Даллас

87
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 01.11.2023 Самые популярные - офисные кресла в наличии
Самые популярные - офисные кресла в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.03.2024 Стильное решение - Тренд 2024 - экостулья
Стильное решение - Тренд 2024 - экостулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 30.10.2019 Возвращаем деньги за покупки
Возвращаем деньги за покупки

Получайте часть денег назад при покупке товаров ChiedoCover