Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Study, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло ЛОЛО Study, зелёный
10 оценок
5 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло ЛОЛО Study, зелёный - фото 1Кресло ЛОЛО Study, зелёный - фото 2Кресло ЛОЛО Study, зелёный - фото 3Кресло ЛОЛО Study, зелёный - фото 4Кресло ЛОЛО Study, зелёный - фото 5Кресло ЛОЛО Study, зелёный - фото 6Кресло ЛОЛО Study, зелёный - фото 7Кресло ЛОЛО Study, зелёный - фото 8

Кресло ЛОЛО Study, зелёный

Артикул: CH-084-106
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное ЛОЛО - это удобное и практичное решение для организации рабочего места. Оно обеспечивает комфорт во время учёбы или работы за компьютером. Продуманная поддержка спинки кресла помогает сохранить правильную осанку. Кресло без подлокотников и его легко можно задвинуть под стол.

Кресло для учебы имеет 3 класс газ-лифта, что позволяет регулировать высоту сиденья в зависимости от роста. Дышащая обивка из мягкого текстиля приятна на ощупь и легко очищается от загрязнений. Прочная крестовина гарантирует надёжность конструкции, а нейлоновые колёсики обеспечивают плавное перемещение кресла по полу. Максимальная нагрузка составляет 80 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья395/510 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материалпластик, текстиль, нейлон
  • Допустимая нагрузка80
  • Цветзеленый, черный, разноцветный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкатекстиль

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки170 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Вес упаковки5.30 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Габариты упаковки для логистики470
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Opera M, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена

Кресло Opera M, сетка черная

40
В наличии 51 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл , произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл

37
Фотография товара Стул Менеджер бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Менеджер бежевый

43
Фотография товара Кресло офисное Атум SY от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Атум SY, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло офисное Атум SY

10
Фотография товара Кресло College CLG-419 MXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-419 MXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-419 MXH Black

14
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Hugo RCH 6003-3, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH 6003-3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH 6003-3, черный

10
Настоящее фото товара Кресло поворотное Movie, ткань, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Кресло поворотное Movie, ткань, розовый

10
Настоящее фото товара Кресло подростковое Resolved, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
20 190

Кресло подростковое Resolved, розовый

7
New
Фотография товара Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный

8
В наличии 163 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Landscape, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Landscape, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло компьютерное Landscape, черный, красный

10
В наличии 69 шт.

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Defense, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Defense, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Кресло компьютерное Defense, черный, красный

7
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Компьютерное кресло Sprut black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Sprut black, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Компьютерное кресло Sprut black

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

31
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло Мумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Кресло Мумб, черный

11
В наличии 58 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе, произведённого компанией ChiedoCover
13 99018
16 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе

9
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Офисное кресло Ultra T, сетка черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Ultra T, сетка черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Офисное кресло Ultra T, сетка черный

32
В наличии 509 шт.
Фотография товара Кресло Smart RCHО, оранжевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smart RCHО, оранжевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Кресло Smart RCHО, оранжевый, черный

5
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-6 rhino grey, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-6 rhino grey, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave af-6 rhino grey, серый

10
Настоящее фото товара Кресло Элит Т, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Кресло Элит Т

11
Фотография товара Кресло Tudor, натуральная кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tudor, натуральная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
42 890

Кресло Tudor, натуральная кожа, черный

10
Фотография товара Кресло Reelo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Reelo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Кресло Reelo, серый

10
Фотография товара Стул BLOK SN пластиковый серый NC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул BLOK SN пластиковый серый NC, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стул BLOK SN пластиковый серый NC

15
Распродажа
Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша синий, произведённого компанией ChiedoCover
15 7901
15 800 ₽

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша синий

13
В наличии 36 шт.
Фотография товара Кресло офисное Roni, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Roni, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
32 490

Кресло офисное Roni, бордовый

5
В наличии 7 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Giant, черный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Giant, черный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Кресло компьютерное Giant, черный, желтый

7
В наличии 115 шт.

Товар в корзине

Кресло ЛОЛО Study, зелёный
Кресло ЛОЛО Study, зелёный
5 390
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Defense, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Defense, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Кресло компьютерное Defense, черный, красный

7
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Компьютерное кресло Sprut black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Sprut black, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Компьютерное кресло Sprut black

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 6 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности