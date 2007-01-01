Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло детское с подлокотниками Motif, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское с подлокотниками Motif, серый
Артикул: CH-083-610
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота890/1020 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Детское кресло сочетает пластиковую основу белого цвета и обивку из велюра насыщенного серого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка.

Материал обивки – велюр. Он хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Пружинно-винтовой механизм качания спинки обеспечивает опору и поддержку, а также позволяет регулировать угол наклона. При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сиденья.
Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания.
Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 120 кг.
Подлокотники и пятилучие – пластиковые, белого цвета.
Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости.
Компактная модель, которая легко выдерживает взрослого человека.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

