Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло для приемных и переговорных Discord, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло для приемных и переговорных Discord
13 оценок
19 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло для приемных и переговорных Discord - фото 1Кресло для приемных и переговорных Discord - фото 2Кресло для приемных и переговорных Discord - фото 3Кресло для приемных и переговорных Discord - фото 4Кресло для приемных и переговорных Discord - фото 5
NEW

Кресло для приемных и переговорных Discord

Артикул: CH-083-684
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1185 мм
  • Высота до сиденья540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Практичный и презентабельный вариант для приемных и переговорных конат. Доступная модель из натуральной кожи!

Отличительной особенностью данной модели является монолитный каркас, формирующий жесткость всей конструкции и эргономику спинки.
На лицевой части всех рабочих поверхностей используется натуральная кожа. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон - экокожа.
Металлическая рама способна выдержать нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1185 мм
  • Высота до сиденья540 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, натуральная кожа
  • Цветчерный
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.23 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул офисный Сиана велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 69040
15 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Сиана велюр розовый

26
В наличии 109 шт.
Фотография товара Кресло для офиса КЛЕРК PL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса КЛЕРК PL, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Кресло для офиса КЛЕРК PL

32
Фотография товара Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожа

66
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Рединг шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Рединг шоколад

40
Распродажа
Фотография товара Стул Самба , жёлтый, каркас хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба , жёлтый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59026
6 190 ₽

Стул Самба , жёлтый, каркас хром

7
Распродажа
Фотография товара Стул Денвер 20мм с широким сидением, черный муар, флок Genezis grafit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм с широким сидением, черный муар, флок Genezis grafit, произведённого компанией ChiedoCover
3 2406
3 440 ₽

Стул Денвер 20мм с широким сидением, черный муар, флок Genezis grafit

14
Фотография товара Стул Marc Office SW от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc Office SW, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена

Стул Marc Office SW

10
Фотография товара Пластиковый стул JOY, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул JOY, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Пластиковый стул JOY, черный

10
Фотография товара Стул Nova, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nova, серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 690

Стул Nova, серый

15
В наличии 126 шт.
Фотография товара Стул Right, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Right, серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Стул Right, серый

10
В наличии 61 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от96014
1 110 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18

36
Настоящее фото товара Стол оператора Дэссе 2-х местный, дуб молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Стол оператора Дэссе 2-х местный, дуб молочный

49
Фотография товара Чехол на стул 15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 15, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Чехол на стул 15

47
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390

Тележка для прямоугольных столов

46
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Каркас стула Still 4000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Still 4000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Still 4000

33
Настоящее фото товара Стол оператора Белгаум, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Стол оператора Белгаум, дуб крафт

36
Фотография товара Чехол 113, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 113, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 750

Чехол 113, журавинка

49
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Стул Aura 4L, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aura 4L, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул Aura 4L, хром

13
Фотография товара Стул пластиковый c подушкой Dune, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый c подушкой Dune, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый c подушкой Dune, черный, белый

8
Фотография товара Стул Samba, искусственная кожа бежевая, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Samba, искусственная кожа бежевая, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Samba, искусственная кожа бежевая, каркас белый

5
Фотография товара Стул Marc Office от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc Office, произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена

Стул Marc Office

14
Распродажа
Фотография товара Стул Mariarti, серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mariarti, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
15 1905
15 890 ₽

Стул Mariarti, серый, ткань

10
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Nobel, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nobel, черный, произведённого компанией ChiedoCover
37 290

Стул Nobel, черный

15
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Parker LB, экокожа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Parker LB, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
36 090

Стул Parker LB, экокожа, бежевый

8
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, экокожа Cream, каркас хром, подлокотники бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Cream, каркас хром, подлокотники бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89019
4 790 ₽

Стул Самба, экокожа Cream, каркас хром, подлокотники бук под лак

15
Настоящее фото товара Кресло офисное Categorical, темно-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Кресло офисное Categorical, темно-зелёный

15
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Стул Изо на полозьях, каркас черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо на полозьях, каркас черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стул Изо на полозьях, каркас черный, синий

9

Товар в корзине

Кресло для приемных и переговорных Discord
Кресло для приемных и переговорных Discord
19 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от96014
1 110 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18

36
Настоящее фото товара Стол оператора Дэссе 2-х местный, дуб молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Стол оператора Дэссе 2-х местный, дуб молочный

49
Фотография товара Чехол на стул 15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 15, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Чехол на стул 15

47
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390

Тележка для прямоугольных столов

46

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности