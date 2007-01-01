Характеристики товара
Описание
Практичный и презентабельный вариант для приемных и переговорных конат. Доступная модель из натуральной кожи!
Отличительной особенностью данной модели является монолитный каркас, формирующий жесткость всей конструкции и эргономику спинки.
На лицевой части всех рабочих поверхностей используется натуральная кожа. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон - экокожа.
Металлическая рама способна выдержать нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина530 мм
- Высота1185 мм
- Высота до сиденья540 мм
- Материал сиденьяэкокожа, натуральная кожа
- Цветчерный
- Обивканатуральная кожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки20.23 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет