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Стул RACE (НА ПРУТКЕ), зеленый

Артикул: CH-077-668
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина485 мм
  • Высота795 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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